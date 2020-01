Bioscoopbezoek zit in de lift

De bioscoopcijfers van 2019 werden zojuist bekendgemaakt tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie van Filmdistributeurs Nederland (FDN) en de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) in Amsterdam.

Penoza: the final chapter was vorig jaar de best bezochte Nederlandse film, met ruim 400.000 bezoekers. Sowieso kochten meer mensen een kaartje voor films van eigen bodem. Daardoor bleef het marktaandeel van Nederlandse producties vrijwel gelijk en kwam uit op een kleine 12 procent.