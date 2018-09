Ambulance uitgebrand op A2

Op de A2 bij Maarheeze (Noord-Brabant) is vrijdagochtend een ambulance uitgebrand. De ambulance vervoerde donorbloed dat getest moest worden in een laboratorium in Leiden, liet de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) weten. De chauffeur heeft het bloed op tijd uit het voertuig gered. Hij raakte niet gewond, aldus de brandweer.