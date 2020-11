Twee bemanningsleden schip Groningse rederij weer vrij na gijzeling

Een crisisteam van de rederij werkte vanuit Groningen al die tijd achter de schermen om de zaak tot een goed einde te brengen. Het vrachtschip Water Phoenix werd 8 september voor de Nigeriaanse kust belaagd door piraten. Twee van achttien bemanningsleden van het koelschip werden meegenomen.

„We kunnen niet ingaan op details over hoe het deze dagen is gegaan, uit het oogpunt van de veiligheid van andere zeelieden in de regio”, aldus zegsman Cor Radings namens rederij Seatrade. „We kunnen wel zeggen dat we heel erg blij zijn met deze afloop en dat de bemanningsleden weer vrij zijn. We spreken onze dank uit jegens de Nederlandse politie en overheden in Nigeria en vanuit Nederland. Ook de Russische ambassade in Lagos hielp mee en daar zijn we dankbaar voor.”

Radings: „Uiteraard uiten we onze dankbaarheid naar onze bemanningsleden, die grote moed hebben getoond onder extreem moeilijke omstandigheden. Beide mannen zijn medisch onderzocht en zijn gezien de omstandigheden in relatief goede conditie.”

Uit oogpunt van de veiligheid wordt eveneens niet bekend gemaakt of er bijvoorbeeld sprake is gewest van het betalen van losgeld.