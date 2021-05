Tweede gewelddrama treft damesteam rugbyclub Den Haag

De 23-jarige Haagse werd zondagochtend vroeg gevonden in een stukje gras langs de Doorniksestraat, net om de hoek van de Pompstationweg.

Na lang politieonderzoek bleek er sprake te zijn van een misdrijf. Maandagochtend werd een verdachte opgepakt. Volgens Scheveningers gaat het om de 41-jarige Ferry T., een in de buurt bekende ondernemer. Ook werd zijn wagentje, waarmee hij zijn schoonmaak- en vuilophaalwerk uitvoerde, in beslag genomen, alsmede een scooter.

Een politiewoordvoerder wil niet kwijt of er een verband is, maar in de buurt van de woning weten ze het zeker. „Vraag me niet hoe of wat, maar het gaat hier als een lopend vuurtje dat hij de dader is”, aldus een Scheveninger.

Rugbyclub

Bij rugbyclub HRC wil niemand nog officieel reageren. In 2012 werd talent Ximena (15) om het leven gebracht. Ter ere van haar werd het damesteam HRC Xtreme opgericht waar Renée in speelde.

Zo krijgen de speelsters voor de tweede keer in minder dan tien jaar tijd te maken met een gewelddadig misdrijf, met opnieuw een periode van rouw. Trainers en functionarissen zijn aangeslagen en laten weten nog niet te willen reageren.

Op de plaats delict werden dinsdag bloemen gelegd en een hartje gevormd van dennenappels. „Dit komt hard aan en is niet te bevatten”, aldus een van de mensen die er even stilstaat.