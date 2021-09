Marengo gaat verder met horen kroongetuige Nabil B. over chats

Buitenland

Gevonden lichaam is inderdaad van Gabby

De politie in de Amerikaanse staat Wyoming heeft bevestigd dat het gevonden lichaam de 22-jarige vermiste vrouw Gabrielle ’Gabby’ Petito is. Haar vermissing is in de Verenigde Staten al dagen groot nieuws. Uit de autopsie blijkt dat ze is vermoord, meldt The Washington Post.