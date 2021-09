Taghi wil dat strafzaak tegen hem wordt afgesplitst van Marengo

Volgens Taghi kan de focus die in het Marengoproces vooral op hem is gericht ten koste gaan van de andere verdachten. ,,Door afsplitsing wordt de spanning binnen het Marengoproces misschien minder”, aldus Weski.

Taghi is de hoofdverdachte in het proces, dat gaat over zes moorden en meerdere moordpogingen binnen het criminele circuit.

In de strafzaak Marengo staat woensdag het horen van kroongetuige Nabil B. op de planning. De zitting vindt plaats in de extra beveiligde zaal in Osdorp. B. wordt aan de tand wordt gevoeld over de chats die hij vanuit zijn cel voerde met zijn partner. Advocate Weski citeerde daar dinsdag uitgebreid uit.

Volg de zaak hieronder vanaf 10.00 uur via de tweets van Saskia Belleman.

In het megaproces staan zeventien personen terecht op verdenking van deelname aan een criminele organisatie en (in wisselende samenstelling) van betrokkenheid bij zes moorden, vier pogingen tot moord en van het voorbereiden van liquidaties. Ridouan Taghi en Saïd Razzouki worden ervan verdacht leiding te hebben gegeven aan de organisatie.