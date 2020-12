Aangespoelde haai op strand Ouddorp toch terug naar zee

Dat vertelt een woordvoerder van Diergaarde Blijdorp aan regionale nieuwszender Rijnmond. De haai werd in eerste instantie opgevangen in de Rotterdamse dierentuin. Maar omdat het zo snel mogelijk uitzetten de overlevingskansen van het dier verhoogt, is besloten het dier dezelfde avond nog terug te zetten in zee.

„Hij maakt de meeste kans als hij vanavond nog wordt uitgezet in open zee”, laat de woordvoerder weten. Hoeveel overlevingskans het dier precies heeft, kan de woordvoerder niet zeggen.

Waar het precies misging en waarom de haai op het strand terecht is gekomen, is niet duidelijk. „Je kunt aan de buitenkant niet zien wat hij mankeert. Hij had geen verwondingen”, vertelt de woordvoerder. „Maar als een blauwe haai aanspoelt, is er wel iets aan de hand.”

„Een haai die niet in de Noordzee voorkomt en daar op het strand ligt... daar is iets mee. Gezonde dieren spoelen niet aan”, zegt ook Hoofd Oceaan van Blijdorp Mark de Boer. „Meestal zijn de dieren al dood voordat ze van het strand gehaald worden.”

Het is volgens het reddingsteam heel bijzonder dat het aangespoelde dier nog in leven was. „Dit is de eerste keer dat ik dit meemaak. De eerste keer in 27 jaar!”, Jaap van der Hiele, woordvoerder van Reddingsteam Zeedieren Nederland (RTZ) weten.

Voorbijgangers hadden zaterdag meermaals geprobeerd de haai terug de zee in te drijven, maar hij zwom telkens terug naar de kust. Daarop is besloten het dier in een dolfijnenkist over te brengen naar de Rotterdamse dierentuin, waar de haai door dierenartsen is onderzocht.