VS laat gevangenen Afghanistan terugkeren

Dat blijkt uit een brief van president Barack Obama aan het Amerikaanse congres donderdag. Daarin schrijft hij ook dat er in de Parwan-gevangenis nabij Kabul nog 38 gevangenen vast blijven zitten. Daaronder zijn enkelen die volgens Washington te gevaarlijk zijn om vrij te laten. Voor zover bekend zaten in deze Afghaanse militaire gevangenis recentelijk nog zo'n 50 terreurverdachten vast. Tegen velen van hen is nooit een aanklacht geformuleerd.

