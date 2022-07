Joodse restaurant HaCarmel in Amsterdam sluit de deuren

HaCarmel Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Het Joodse restaurant HaCarmel in Amsterdam, dat meerdere keren doelwit was van brandstichting en vernielingen, gaat dicht. Na het overlijden van de voormalige eigenaar eerder dit jaar, zou zijn zoon de zaak voortzetten. Maar in een bericht op de Instagrampagina van het restaurant schrijft hij dat „met pijn in het hart” is besloten de zaak eind september definitief te sluiten.