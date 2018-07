Amerikaan Bergdahl komt vrijdag aan in VS

Bergdahl kwam bijna twee week geleden vrij na 5 jaar in handen te zijn geweest van de Taliban in Afghanistan. Hij werd geruild voor vijf Talibanstrijders die vastzaten in de gevangenis Guantanamo Bay. De 28-jarige militair verbleef sinds zijn vrijlating in een militair ziekenhuis in Duitsland.

De vrijlating van Bergdahl werd al snel omstreden. Volgens vroegere strijdmakkers verliet de sergeant tijdens een nachtelijke wacht teleurgesteld in de oorlog zijn post, waardoor de Taliban hem makkelijk konden meenemen. Oud-collega's zien Bergdahl als deserteur. In de zoektocht naar hem zouden zeker 6 Amerikaanse militairen zijn omgekomen.