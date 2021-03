Opnieuw onderzoek naar FvD-campagnefeest: honderden hossen in Westerpark

Honderden aanhangers van de in Amsterdam woonachtige Baudet kwamen ’s middags samen in het Westerpark aan de rand van het centrum van de stad. Net als in Utrecht eerder deze week werd er muziek gedraaid van onder meer Dré Hazes (’Leef!’), zo is te zien op beelden die massaal rondgaan op sociale media.

Aanhangers van FVD in het Westerpark tijdens een campagnebijeenkomst op de verkiezingsdag. Ⓒ ANP / REMKO DE WAAL

Tijdens de bijeenkomst vraagt Baudet honderden mensen die op afstand van het podium staan: „Is het mogelijk om wat dichterbij te komen, om het wat gezelliger te maken?” Daarop stappen de mensen dicht opeen naar voren. Even later wordt het nummer Leef van André Hazes jr. gedraaid, waarop Baudet en het publiek springen en dansen.

De gemeente Amsterdam meldt woensdagavond dat er mogelijk nog gekeken wordt naar strafmaatregelen, omdat er geen onderlinge afstand werd gehouden. Eerder werd ook al een onderzoek ingesteld na een bezoek aan vissersdorp Urk. Baudet moest zich daarvoor afgelopen week op het politiebureau in Emmeloord melden.

FvD baarde de afgelopen weken al opzien door als enige partij actief campagne te voeren met de zogenoemde ’vrijheidskaravaan’. Grote en kleine steden werden bezocht. De partij wil dat Nederland weer opengaat en de coronamaatregelen in de ban doet.

Bekijk ook: Aangifte tegen Baudet vanwege ronselen van stemmen

Op winst in peilingen

Baudet heeft woensdagochtend zijn stem uitgebracht in de Amsterdamse Posthoornkerk. Hij droeg een mondkapje en kwam samen met zijn verloofde het stemlokaal binnen, waar twee agenten voor de deur stonden. De partijleider zei op Freek Jansen te stemmen, de nummer zeven op de kieslijst van zijn partij, bekend van de jongerentak. FvD heeft nu 2 zetels in de Tweede Kamer en gaat waarschijnlijk stijgen. Volgens de peilingen pakt de partij mogelijk vijf à zes zetels.