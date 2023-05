Verdachte doodschieten acht mensen in Servië opgepakt

Eerder was er sprake van dertien gewonden, maar het ministerie meldt dat veertien mensen gewond zijn geraakt. Volgens lokale media liggen zeven van hen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De 21-jarige verdachte zou donderdag ruzie hebben gekregen op een schoolplein en daarna met een aanvalsgeweer en handgeweer terug zijn gekomen. Hij schoot daar eerst op de mensen en begon daarna al rijdend in zijn auto op willekeurige mensen te schieten in Dubona en dorpen in de omgeving.

Bekijk ook: Servische tiener schiet 8 medeleerlingen dood op school

De politie begon een grote zoektocht en zette meerdere gebieden af waar de man zich wellicht zou bevinden. Onder meer een antiterrorisme-eenheid werd ingezet. In totaal zochten ongeveer 600 agenten naar de 21-jarige. Uiteindelijk leidde dat tot zijn arrestatie.

Servische media melden dat in een huis van de verdachte meerdere wapens zijn gevonden. De verdachte zou ook al een strafblad hebben vanwege het overtreden van de wapenwet in Servië.

Het is de tweede grote schietpartij in een week tijd in Servië. Eerder schoot een 13-jarige jongen acht andere medeleerlingen en een beveiliger dood op een school in de hoofdstad Belgrado.