Prijs van gas zakt verder

Dat constateert ABN Amro in zijn kwartaalrapport. De daling lijkt sterk gezien alle conflicten tussen Oekraïne en Rusland, grootleverancier van gas aan Europa. Het effect van deze spanningen was echter beperkt en de neergaande trend bleef intact, aldus ABN Amro-analist Hans van Cleef.

Blijkbaar schatte de markt de kans op daadwerkelijke problemen met gasleveringen aan Europa toch niet zo hoog in als eerder werd gevreesd, aldus de ABN Amro-analisten.

De voornaamste reden voor de grote daling van de gasprijs is de enorme gasvoorraad. Na de milde winter waren voorraden al hoger dan normaal. Door verdere productie en import van gas zijn de voorraden momenteel zeer ruim.

Dit leidt tot een comfortabele positie in relatie tot de verwachte vraag in het hoogseizoen en ook met het oog op eventuele geopolitieke spanningen. Hoewel de spanningen zijn afgenomen en er een akkoord ophanden is over de betaling aan Rusland door Oekraïne van eerdere gasleveringen, is de kou nog niet helemaal uit de lucht. Volgens ABN Amro zal het conflict zich alsnog zal vertalen in een verlaging van gasleveringen van Rusland aan Europa.