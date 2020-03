’Verpleeghuizen gaan op slot vanwege het coronavirus’

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde het kabinet dinsdag al om aparte plannen uit te werken voor de ouderenzorg. Volgens ingewijden is daar in de tussentijd keihard aan gewerkt. Overleg erover is nog gaande, maar verwacht wordt dat minister De Jonge (Volksgezondheid) de lockdown vandaag bekend zal maken.

Bewoners van verpleeghuizen behoren tot de zogeheten hoogrisico groepen. Het coronavirus is levensbedreigend voor hen. Bezoek is dus niet langer welkom. Tot dusverre was dat nog wel het geval. officieel werden allen bezoekers met een kuchje of andere ziekteverschijnselen gevraagd om weg te blijven. Maar sommige zorginstellingen hadden zelf al actie ondernomen door bezoekers de deur te wijzen.

De lockdown wordt ook ingesteld om het personeel in verpleeghuizen beter te kunnen beschermen. Ze zijn hard nodig in de strijd tegen het coronavirus.