Niemand zag dat Goitom (40) verdronk in zwembad: hoe kon het zo misgaan?

Door Saskia Belleman

Saba Teklai Habtu. Haar man is in december 2018 door grote nalatigheid van het zwembad Optisport Bijlmer Sportcentrum verdronken. Ⓒ Jean-Pierre Jans

De BV Optisport en twee medewerkers van het zwembad in Amsterdam Zuidoost staan vanaf woensdag terecht op verdenking van dood door schuld aan de verdrinking van de Eritrese statushouder Goitom Zigta. Volgens het Openbaar Ministerie was er het nodige mis in het zwembad.