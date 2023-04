Trump probeert via hoger beroep getuigenis Pence te voorkomen

De voormalige vicepresident moet opdraven in het onderzoek naar Trumps pogingen om de uitslag van de presidentsverkiezingen te ondermijnen. Op de dag van de bestorming moest Pence die verkiezingsuitslag bekrachtigen, in zijn rol als voorzitter van de Senaat. Trump en zijn aanhangers wilden dat hij dat niet zou doen omdat ze geloofden dat de verkiezingen niet eerlijk waren verlopen. Pence hoeft geen vragen over zijn eigen rol te beantwoorden.

Het is een van de vele onderzoeken en zaken die lopen tegen Trump. Eerdere pogingen van de oud-president om getuigenissen te voorkomen zijn al mislukt, dus de kans dat hij de getuigenis van Pence kan blokkeren is klein. De Republikeinse oud-vicepresident, die in de tijd van Trumps presidentschap erg loyaal aan hem was, is zelf niet in beroep gegaan tegen de oproep om te getuigen.

Fraude

Aanklagers die onderzoek doen naar de bestorming gaan ook na of de oud-president en zijn team fraude hebben gepleegd bij fondsenwerving. Ingewijden vertellen deze week aan The Washington Post dat de aanklagers de afgelopen weken dagvaardingen hebben gestuurd naar een keur van campagnemedewerkers en adviseurs van de oud-president.

Na de de door hem verloren presidentsverkiezingen van 2020 beweerde Trump ten onrechte dat met de uitslagen was geknoeid. De aanklagers willen weten of hij of zijn campagneteam die beschuldigingen ook hebben gebruikt in e-mails aan donoren om geld van hen los te krijgen. Volgens de Amerikaanse wet is het verboden om een valse voorstelling van zaken te geven in e-mails waarin om geld wordt gevraagd, schrijft The Washington Post.