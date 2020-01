Beverwijker (29) overleden na schietpartij bij Haarlemse Jopenkerk

Meerdere ambulances zijn in de buurt van de Jopenkerk in Haarlem aanwezig na een schietpartij woensdagavond. Ⓒ Nieuwsfoto

HAARLEM - De 29-jarige inwoner van Beverwijk die woensdagavond werd neergeschoten bij de Jopenkerk in Haarlem, is vannacht aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de politie Kennemerland. Er is een mogelijke verdachte aangehouden.