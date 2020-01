Gewonde bij schietpartij Haarlem: verdachte voortvluchtig

Meerdere ambulances zijn in de buurt van de Jopenkerk in Haarlem aanwezig na een schietpartij woensdagavond. Ⓒ Nieuwsfoto

HAARLEM - Bij een schietpartij bij de Jopenkerk in Haarlem is een gewonde gevallen. Het slachtoffer is afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie zoekt een zwartgeklede jonge man die te voet is gevlucht.