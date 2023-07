Nederlander (69) in Oostenrijk verdacht van moord op vrouw (62), ontdekt na auto-ongeluk

Het auto-ongeluk vond plaats op de A2 ter hoogte van Grafenstein in de deelstaat Karinthië. De brandweer kwam massaal ter plaatse omdat de man bekneld zat. Het is nog onduidelijk of het ongeluk een zelfmoordpoging was.

„Ter plaatse troffen we een zwaar beschadigd voortuig aan. De inzittende probeerde nog gas te geven, maar kon niet verder”, meldt de brandweer. „Toen een collega vooroverboog om in het voertuig de sleutel uit het contactslot te halen, viel de bestuurder hem aan. Na meerdere pogingen pogingen wist de brandweerman de sleutel te bemachtigen.” Uiteindelijk stapte de Nederlander zelf uit het voertuig en probeerde te vluchten. „Hij bleef ondertussen proberen hulpverleners te verwonden. Maar uiteindelijk werd hij overmeester”, aldus de brandweer.

Moordverdachte

De man werd aangehouden en meegenomen naar het bureau, melden lokale media. Daar kwam vervolgens een melding binnen van een 40-jarige vrouw die een schokkend bericht had ontvangen. ‘Als je dit leest, leven je moeder en ik niet meer’, luidde het bericht.

Er werd direct een onderzoek gestart. In de woning waar het Nederlandse echtpaar woonde, vond de politie het lichaam van de 62-jarige vrouw. De verzender van het bericht bleek dezelfde persoon die eerder was aangehouden na het auto-ongeluk.

De zaak is overgenomen door de Karinthische recherche. Volgens Oostenrijkse media kon de verdachte tot heden nog niet worden verhoord omdat hij zich nog altijd zeer agressief gedrag vertoont.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn Zelfmoord. Praat erover. Tel: 0800-0113 (gratis), 113 (regulier tarief) of www.113.nl.