Van bruine kroeg tot lounge café

Op 21 en 22 juni wordt u getrakteerd op een jeneverproeverijen, cocktailworkshops, een culinaire markt én sfeervolle optredens van de vrolijke band De Wannebiezz. U komt meer te weten over de rijke historie van de stad, maar ook over jeneververwante ambachten, zoals glasblazen en glas graveren. Ook is het Jenevermuseum vanaf 12.00 uur geopend. Hier bezoekt u de branderij waar nog steeds volgens de Oud Hollandsche methode moutwijn wordt gestookt of kunt u een kijkje nemen op de expositie Stappen door de tijd. Tijdens de tentoonstelling maakt u een reis door de barwereld; van de Bruine Kroeg in de jaren '50 tot en met het Lounge Café van nu. Tijden:12.00-18.00 uur, gratis.

Locatie: Lange Haven, Schiedam. www.jenevermuseum.nl