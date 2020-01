Drama Bussum: technisch falen vermoedelijke oorzaak

Wat er precies mis is met de bus, is nog onderdeel van het technisch onderzoek, stelt politiewoordvoerder Maren Wonder. Eén van de andere scenario’s, een onwelwording van de buschauffeur, kan worden uitgesloten.

,,Uit getuigenverklaringen en camerabeelden lijkt het de kant van technisch falen op te gaan. Pas als het onderzoek volledig is afgerond, kan dat overigens pas echt officieel bevestigd worden”, houdt Wonder een slag om de arm.

Om half vijf reed de bus, ingezet door de NS wegens een sein- en wisselstoring, de Comeniuslaan in. Daar gaat het mis. De bus ramt zeker zeven geparkeerde auto’s. Een vrouw op een bakfiets komt onder het gevaarte terecht en overlijd ter plekke. Het kind in de bak bleef ongedeerd bij de tragedie.