Russische ambassadeur: D66-Kamerlid blijft op sanctielijst staan

Ambassadeur Aleksandr Sjoelgin kwam op verzoek van de commissie tekst en uitleg geven over de weigering om het Tweede Kamerlid toe te laten tot de Russische Federatie. De Kamercommissie wilde later deze maand een werkbezoek aan het land brengen. Dat gaat niet door omdat de D66’er niet welkom is.

„Het is goed dat de ambassadeur de dialoog met de Tweede Kamer wilde aangaan. We zijn helaas niet dichter bij elkaar gekomen”, zei Sjoerdsma na afloop. Ook is er niet meer begrip voor elkaar ontstaan, zegt hij. „Helaas niet.” De Kamercommissie vroeg de diplomaat Sjoerdsma van de sanctielijst te halen. Ook is gevraagd of er nog meer Kamerleden op de lijst staan.

Sjoelgin was duidelijk: „De schuld ligt bij de Nederlanders.” Hij heeft de Kamercommissie wel uitgenodigd op de ambassade voor een gesprek. Daar gaat Sjoerdsma in elk geval op in. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken liet vorige maand weten dat hij niet welkom is wegens zijn „onvriendelijke en openlijk agressieve verklaringen” richting Rusland.

De zaak kan volgens de ambassadeur worden opgelost als de Europese Unie haar sanctielijst schrapt. Die kwam er na de Russische annexatie van de Krim. Daarna zal Rusland ook zijn sanctielijst kunnen verwijderen, maakte Sjoelgin duidelijk. Maar „de eerste stap moet van de EU komen”.

Joël Voordewind (ChristenUnie) meent dat de Rus „een opening” heeft geboden. Er zou volgens Voordewind een gesprek moeten komen om te zien of het mogelijk is tot „een uitruil” te komen van mensen op beide sanctielijsten. Personen die ernstige misdaden hebben begaan, komen daar niet voor in aanmerking.

Sjoerdsma vindt niet dat er een opening is. Er is geen perspectief geboden voor een discussie tussen het Nederlandse en het Russische parlement, stelt hij in dit verband vast.