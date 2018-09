Tophotels in nationale parken

1. The Ahwahnee Hotel, Yosemite Park, Californië

In het oosten van Californië vind je het prachtige Yosemite Park. Het park is ruim drieduizend vierkante kilometer groot en een overnachting is daarom wel een must. Dat kan onder andere in The Ahwahnee Hotel. Het hotel is tevens opgenomen in de lijst van National Historic Landmarks. Het bouwwerk heeft dus een historische waarde binnen de Amerikaanse cultuur.

Buiten heb je een prachtig uitzicht op de granieten rotsen, maar ook het interieur is adembenemend. Het hoogtepunt is de grote eetzaal, de Ahwahnee Dining Room.

2. Old Faithful Inn, Yellowstone National Park, Wyoming

Het Yellowstone National Park is een van de bekendste nationale parken in Amerika en ligt hoofdzakelijk in de noordelijke staat Wyoming. Sinds 1978 staat het park zelfs de Werelderfgoedlijst van UNERSCO. Het Old Faithful Inn ligt middenin het park en is een van de eerste voorbeelden van 'parkitecture'. Hierbij is het de bedoeling dat het bouwwerk geheel in harmonie met de natuurlijke omgeving wordt gebouwd. In het interieur zie je dan ook veel hout terug.

Het hotel, dat in 1904 zijn deuren opende, beschikt over onder meer een prachtige eetkamer en een lobby met een ruim 25 meter hoge stenen open haard.

3. The Inn At Furnace Creek, Death Valley National Park, Californië

The Inn at Furnace Creek ligt in Death Valley National Park, dat gelegen is tussen de staten Californië en Nevada. De herberg werd dankzij de mineraal borax een historische oase. Tot in de jaren twintig van de vorige eeuw werd de stof er ontgonnen. Daarna veranderde het landschap tot een toeristische bestemming. The Inn at Furnace Creek met Spaanse invloeden beschikt onder meer over 66 kamers en een zwembad, dat wordt gevoed door de nabijgelegen Travertine Springs. Op het dek van het hotel heb je een prachtig uitzicht over de bergen en de woestijn.

4. El Tovar, Grand Canyon National Park, Arizona

Het Grand Canyon National Park in Arizona is natuurlijk bekend vanwege de Grand Canyon, een 435 kilometer lange kloof. Op de zuidelijke kant van de canyon ligt El Tovar, een historisch hotel dat in 1905 zijn deuren opende. El Tovar is echter niet gechikt voor mensen die last hebben van hoogtevrees, want het hotel ligt precies aan de rand van de kloof.

5. Paradise Inn, Mount Rainier National Park, Washington

Paradise Inn biedt de ontspanning die je net nodig had. Het hotel is geschikt voor iedereen die toe is aan een rustieke ervaring. Je kunt gebruik maken van de kamers met gemeenschappelijke douches, maar je kunt ook kiezen voor suites met meer privacy. In de lobby van deze 98 jaar oude lodge staat een houten piano, waar onder andere voormalige president Harry Truman op speelde toen hij het hotel bezocht. Bezienswaardigheden in de omgeving zijn het prachtige Reflection Lake en Mount Rainier.