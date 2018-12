Pensioenfondsen willen WK 2022 humaner maken

Ze willen een aantal grote bedrijven aanspreken waar ze in belegd hebben, omdat die mogelijk betrokken zijn bij schendingen van werknemersrechten, meldt dagblad Trouw.

Het gaat om Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) en de metaalpensioenfondsen PMT en Metalektro. Aanleiding voor de stap is een afgelopen weekeinde verschenen rapport van het bureau Profundo. Daarin staan de belangen van Nederlandse financiële instellingen in bedrijven die in de fout zijn gegaan in Qatar op een rijtje. Het gaat om het Franse Vinci, het Zuid-Koreaanse Hyundai Construction and Engineering en het Duitse Hochtief. Ook het Nederlandse bedrijf Boskalis wordt genoemd, vanwege samenwerking met Hyundai.