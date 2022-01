Na Zwarte Piet nu ook paard van Sinterklaas onder vuur in Amsterdamse raad

De goedheiligman is nog aan het uitpuffen van zijn cadeau-expeditie, of het debat over de invulling van het vrolijke kinderfeest laait in de hoofdstad weer in alle hevigheid op. Woensdagnacht raakten de gemoederen in de Stopera verhit over het paard van de bejaarde kindervriend.

Subsidie evenementen met dieren

Aanleiding was een motie van GL en PvdD om geen subsidie te geven aan evenementen met dieren. Zo moet ’in het bijzonder’ de geldkraan dicht voor het razendpopulaire Jumping Amsterdam, vinden de groene partijen die het college oproepen te onderzoeken ’of en hoe subsidieverlening aan evenementen met dieren kan worden uitgesloten in de daartoe bestemde regelingen’.

CDA-raadslid Diederik Boomsma wees GL erop dat het Sinterklaasfeest ook ’een evenement is met een dier’ en legde GL-raadslid Jenneke van Pijpen - die eerder Black Friday nog wilde verbieden - het vuur aan de schenen.

Paard Sinterklaas valt ook onder de motie

Ze ontkende aanvankelijk, maar concludeerde na aandringen van Boomsma dat ook het paard van Sinterklaas binnen de reikwijdte van haar motie valt, waarna er commotie in de raadszaal losbarstte. Diederik Boomsma reageerde ’geschokt’ dat het paard van Sinterklaas volgens GL ’dan maar moet verdwijnen’.

GL leek geschrokken door alle ophef en benadrukte dat de motie vooral ’paardensport betrof, of paarden die als atleten worden gezien’.

Onduidelijkheid

Tot ongenoegen van de PvdD die de motie had ondertekend en geen ruimte zag om het Sinterklaasfeest te vrijwaren. Raadslid Bakker wees erop dat de uitleg van GL niet overeenkomst met de strekking van de motie. Waarna een verbijsterde burgemeester Halsema moest concluderen dat twee partijen een verschillende uitleg gaven aan dezelfde motie.

Als compromis opperde raadslid Bakker dan maar te pretenderen dat ze de uitleg van Van Pijpen over onder meer het vrijwaarden van het Sinterklaaspaard - niet had gehoord, waarop Halsema verbijsterd stilviel.

’Idiotie’

Boomsma is inmiddels helemaal klaar met de linkse neiging om alles te willen verbieden. „Volslagen krankzinnig wat links Amsterdam hier allemaal wil verbieden en onmogelijk maken: vissen, paardrijden, maneges, en nu willen ze ook nog het paard van Sinterklaas afpakken. Afblijven! Straks willen de partijen ook nog zijn baard afknippen. Het is volkomen van de zotte. De idiotie dat je vanuit de Stopera zo moet opdringen en dingen wel uitbannen waar zoveel mensen plezier aan beleven. Sportvisserij is geweldig: kinderen die vissen komen buiten en leren over de natuur; paardrijden schept juist een band tussen mensen en dieren, dat moet je koesteren.”