Deze vliegers overleefden een crash dankzij de schietstoel: ’Een heftige schok’

Tijdens een vliegshow op Mountain Home Air Force Base in Idaho (VS) in 2003 lanceert vlieger Christopher Stricklin zich in zijn schietstoel, even voordat zijn F-16 te pletter slaat. Na een verkeerd uitgevoerde manoeuvre wist hij het toestel nog weg te sturen van het publiek. Stricklin bleef ongedeerd.

