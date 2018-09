’Zeep zit bij ons echt in het bloed’

Laurens Metternich, die als marketing directeur voor de firma werkt, heeft in juli vorig jaar al 50% van de aandelen overgenomen. „De andere helft is nog in het bezit van onze vader, die nog altijd de algemeen directeur van Spectro is”, legt hij uit.

„Ons pap heeft van die moeilijke situatie met onze opa destijds veel geleerd. Om ruzie in de familie te voorkomen hebben we de opvolging goed vastgelegd. Dat was ook een van de belangrijkste redenen waarom de jury van de Familie Fundament Award ons in maart heeft uitgeroepen tot ’beste familiebedrijf van Nederland’. Zij waren echt onder de indruk van de manier waarop wij de toekomst van het bedrijf gewaarborgd hebben met een familiestatuut en een uitgebreid overnameplan.”

Zijn broer Quintus, die als projectmanager actief is, knikt. Net als Laurens werd ook hij wegwijs gemaakt in de familieonderneming door Henk Kropman, de adjunct-directeur. „Hij is onze coach. Onze vader wilde die rol liever niet op zich nemen. Hij zei: ’Ik wil op zaterdag ook nog gezellig een biertje met mijn zoons kunnen drinken.’ Ook toen Laurens hier voor zijn studie small business en retail management stage liep, weigerde hij zijn zoon te beoordelen. Alle begeleiding heeft Henk steeds op zich genomen.”

Clemens Metternich richtte Spectro in 1986 met zijn vrouw Trix op. „Onze moeder verzorgt nog altijd de financiële administratie en houdt zich bezig met personeelszaken. Zij denkt aan een bloemetje voor een zieke collega. Of een kraamcadeau tijdens een zwangerschapsverlof. Die persoonlijke aandacht voor het personeel vinden we allemaal heel belangrijk. We hebben een team van 45 man, die in het laboratorium, het productiegedeelte en op de afvulafdeling werken. Sommigen zijn al sinds de oprichting in dienst. Die behoren gevoelsmatig ook een beetje bij de familie.”

De mannen van Spectro hechten grote waarde aan het begrip duurzaamheid. „Niet alleen op het gebied van personeel en loyaliteit, maar ook waar het ons eigen energieverbruik en onze producten betreft. Wij maken professionele reinigingsmiddelen voor onder meer de horeca, de zorg en automotive industrie. Deze verkopen wij grotendeels onder private labels aan de groothandel, maar sinds kort voeren we ook een eigen merk, Ecodos. Hierin ligt volgens ons echt de toekomst van ons bedrijf.”

„Het concept van Ecodos gaat verder dan alleen het milieuvriendelijker maken van het reinigingsmiddel. We bieden de producten niet alleen heel geconcentreerd aan, zodat we minder water aan het vervoeren zijn, we koppelen het ook aan een speciaal doseersysteem, opdat de klant nooit te veel schoonmaakmiddel gebruikt en ook kosten bespaart. Want crisis of niet, schoonmaken moet altijd gebeuren, maar we merken wel dat klanten kritischer zijn met de inkoop. Recentelijk hebben we daarom ook een eigen dispenser gelanceerd voor professionele vaatwasmiddelen.”

De belangstelling voor Ecodos is groot, zeggen de broers. „Onze vader trok vroeger altijd een cirkeltje van 200 kilometer om Oss, daarbuiten keek hij niet omdat hij ervan uitging dat andere fabrikanten daar wel zouden leveren. Maar ons nieuwe eigen merk verkopen we nu al aan België, Duitsland, Zwitserland en Denemarken.”

