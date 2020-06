Voorbereidingen in volle gang om tweede virusgolf af te slaan

Mondkapjes te koop op de Albert Cuypmarkt in Amsterdam. Het dragen van mondkapjes draagt bij aan het bewustzijn dat we nog niet van het virus verlost zijn. Ⓒ Richard Mouw

Amsterdam - Het café en de camping lonken, want Nederland gaat van het coronaslot. Toch kunnen we ons nog niet onbekommerd overgeven aan ons oude leven zolang een ’tweede golf’ aan besmettingen dreigend aan de horizon hangt. Wat weten we eigenlijk van die tweede golf? En als hij komt, zijn we dan sterk genoeg om ’m te doorstaan?