De kapster woont zelf in het centrum en gaat woensdagmiddag naar de door de gemeente georganiseerde informatiebijeenkomst over de vestiging van de moordenaar van Pim Fortuyn. Een andere binnenstadsbewoonster zegt niet te gaan: „Het is ook een mens. Hij heeft zijn straf uitgezeten. Ik vind het nergens voor nodig om meer informatie over zijn leven te krijgen.”

Nieuwe start

Een oudere Apeldoorner die in het centrum werkt, vindt dat Volkert van der G. recht heeft op een nieuwe start. „Ik woon zelf in een klein dorpje bij Apeldoorn. Ik had het uitstekend gevonden als hij daar was komen wonen. Hij gaat het echt niet nog een keer doen.”

Bij het gemeentehuis van Apeldoorn verzamelde zich woensdag veel pers. Op de naburige weekmarkt vinden veel bezoekers dat er te veel drukte wordt gemaakt over de huisvesting van Van der G. „Dat kost allemaal weer extra geld. Dat kunnen ze beter besteden aan de huisvesting van vluchtelingen die na een vreselijk leven Nederland bereiken en dan geen dak boven hun hoofd hebben.”