J.K. Rowling tegen onafhankelijk Schotland

Op 18 september mag de Schotse bevolking zich uitspreken over wel of niet onafhankelijk worden van het koninkrijk. Volgens Rowling, geboren in het Engelse South Gloucestershire, nemen de voorstanders de risico's van onafhankelijkheid niet serieus genoeg. „Hoe meer ik naar het ja-kamp luister, hoe meer ik me ongerust maak over het bagatelliseren en zelfs ontkennen van de risico's”, aldus de schrijfster in een verklaring die woensdag in Britse media aandacht kreeg. Rowling woont 21 jaar in Schotland.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik