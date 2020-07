62-jarige man opgepakt na diefstal grote lading Apple Watches

De apparatuur werd op 16 mei uit de loods van een transportbedrijf ontvreemd. Het ging om zes pallets met daarop 4400 horloges, de totale waarde was 530.000 euro.

Wat de exacte rol van de 62-jarige man is, is nog niet duidelijk.

De identiteit van de chauffeur die de lading ontvreemdde, is inmiddels bekend. Het gaat om een 37-jarige man met de Bulgaarse nationaliteit. Het onderzoek naar zijn verblijfsplaats is in volle gang. Eerder hield de Marechaussee al één medewerker van het transportbedrijf aan die vermoedelijk heeft geholpen bij de diefstal.