Hagenaar (20) steelt met Tikkie-fraude en 1-centmethode bijna 30.000 euro van rekeningen

De zaak kwam aan het rollen na een aangifte van de ING. De verdachte legde volgens de politie contact met slachtoffers die een artikel aanboden op een handelssite. Daarop stonden ook telefoonnummers van de slachtoffers. De man legde via WhatsApp contact met ze. Hij stelde slechte ervaringen te hebben gehad bij onlineaankopen en om na te gaan of de aanbieder wel was wie die zei te zijn, vroeg de ‘koper’ een (paar) cent over te maken.

Betaallink

Voor het overmaken van dit geld, stuurde de zogenaamde koper een betaallink. De slachtoffers dachten via die link op een website van een bank terecht te komen, maar de link verwees in werkelijkheid naar een nepwebsite waardoor alle ingevulde gegevens naar de oplichter gingen. Vervolgens kon de oplichter op de rekeningen van de slachtoffers inloggen en zijn telefoon koppelen aan hun rekeningen, waardoor hij geld kon overschrijven.

De verdachte gebruikte volgens de politie meerdere telefoonnummers en verschillende mannen- en vrouwennamen. Ook werden diverse verzendadressen gebruikt voor de zogenaamd gekochte artikelen.

De woensdag aangehouden verdachte wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.