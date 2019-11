Celstraf van één week geëist tegen dierextremisten

De zittingszaal zat helemaal vol. Ⓒ Rob Engelaar

DEN BOSCH - Zelden zaten er zoveel verdachten tegelijk in een rechtbank. En zelden verloopt een zaak zo chaotisch als die tegen actievoerders van Meat the Victims, die woensdag in de rechtbank in Den Bosch allemaal dezelfde gevangenisstraf van 1 week tegen zich hoorden eisen wegens het bezetten van een varkensstal in Boxtel op 13 mei.