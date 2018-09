Kamer voor landelijke bibliotheekpas

„Soms is het veel praktischer om bijvoorbeeld in de plaats waar je werkt boeken te lenen. Dat is nu nog niet altijd mogelijk” , lichtte Dik-Faber eerder toe. Op dit moment kunnen bibliotheken volgens het Kamerlid ook hogere tarieven in rekening brengen voor niet-ingezeten en dat vindt ze geen goede zaak, zeker niet als ze denkt aan mensen die ergens wonen waar geen volwaardige bibliotheek is. Met zo'n landelijke pas kan dat ook worden opgelost.

Buurtbewoners moeten worden geholpen als ze zelf een bibliotheek overeind willen houden, met bijvoorbeeld vrijwilligers of het combineren van de bibliotheek met een andere (eventueel commerciële) functie. Het moet een recht worden zoiets te doen, zodat de buurtbewoners niet zijn overgeleverd aan de gemeente. De gemeente moet zo nodig juridische, organisatorische en financiële ondersteuning aan het initiatief geven. Een voorstel van het CDA hiervoor haalde het dinsdag in de Kamer eveneens.

Onevenwichtigheid

Met de landelijke pas wordt het mogelijk om bijvoorbeeld in Amsterdam een boek te lenen en vervolgens in Den Haag terug te brengen. „Dat kan soms leiden tot onevenwichtigheid in het aanbod per vestiging, maar wij verwachten dat het zichzelf oplost”, zei een woordvoerster van de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB). De vereniging is over het algemeen blij met de nieuwe ontwikkeling.

Dat bibliotheken nu nog verschillende tarieven hanteren, hoeft volgens de zegsvrouw geen probleem te zijn. „Natuurlijk is harmonisatie nodig, maar over het landelijk principe zijn we het eens. Door de subsidieverschillen per gemeente blijft de kans op kleine verschillen in het tarief bestaan.”