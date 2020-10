Feestende mensen op het Plein Den Haag zorgen voor ophef

„Wij hebben de beelden van feestende mensen op het plein in Den Haag gezien en nemen daar als Koninklijke Horeca Nederland afstand van. In deze tijd is dat niet het beeld en signaal wat je mag afgeven. Het is onacceptabel”, aldus Dirk Beljaarts, directeur van Koninklijke Horeca Nederland tegen De Telegraaf.

„Dit kan echt niet. Houd je aan de regels en doe het voor een ander! #COVID19”, reageerde minister Ank Bijleveld op Twitter. PvdA-voorman Lodewijk Asscher zei tijdens het debat over de coronamaatregelen in de Tweede Kamer: „Terwijl wij hier spraken was hier in een tent op het Plein een groot feest aan de gang, wat wel laat zien dat we nog een lange weg te gaan hebben om met zijn allen corona aan te pakken. Dat is echt wel een hele hufterige actie naar al die ondernemers die daar de dupe van zijn.”

Handhavers

„Waar zijn de handhavers nu?’, vraagt iemand zich af op Twitter. „We organiseren nog even een ’superspreader’-event?”, stelt een ander. „Dansen op je eigen graf en dit is toch echt een dikke middelvinger naar de zorg en de horeca”, aldus een mevrouw.

Volgens Beljaarts doen de beelden ’afbreuk aan de zorgvuldig opgebouwde status van veilige horeca die duizenden horecaondernemers en hun personeel hebben opgebouwd in de laatste maanden’. „Dit is een exces en is niet dé horeca. Dé horeca huilt vanavond en heeft de afgelopen maanden alles gegeven om een veilige plek te bieden voor uitgaan.”

Onderstaande tweet is van een verslaggever van de Britse omroep BBC.