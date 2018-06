Nieuwe aanval bij luchthaven Karachi

Bij het vliegveld van de Pakistaanse stad Karachi is het dinsdag opnieuw tot een schotenwisseling gekomen. Een opleidingsinstituut van de luchthavenbeveiligingsdienst kwam onder vuur te liggen van een groep aanvallers op motoren. Toen die werden beschoten door de beveiliging van de luchthaven, sloegen zij op de vlucht. Over mogelijke slachtoffers is niets meegedeeld.