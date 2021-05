Verdachte van vermissing en ontucht met Celine schaamt zich: ’Ik liet me meeslepen’

Het meisje uit Berghem was vijf dagen vermist toen op 28 oktober vorig jaar een Amber Alert werd verstuurd. Een paar uur daarna werd de 31-jarige Kevin K. opgepakt in zijn woning in Den Haag. Daar werd ook de ongedeerde Celine gevonden.

’Spijt’

K. heeft bekend dat hij kinderporno op zijn telefoon had en dat hij een ander jong meisje via de webcam aanzette tot seksuele handelingen. „Ik heb daar spijt van en schaam me. Ik liet me meeslepen.”

K. wordt verder verweten dat hij Celine aan het gezag onttrok en dat hij ontucht met haar pleegde. Dat laatste ontkent hij. Celine zei tegen de politie dat ze wel seks hadden.

Ondanks een verzoek om K. vrij te laten, besloot de rechtbank vrijdag dat K. zijn proces in de cel moet afwachten. De inhoudelijke behandeling van de zaak is op 27 mei.