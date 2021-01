Republikein: motie van afkeuring tegen president Trump in de maak

Afgevaardigde Tom Reed stelt in een ingezonden stuk in The New York Times dat hij ook wil voorkomen dat Trump in de toekomst nog een verkozen ambt bekleedt. „Ik wil samen met mijn collega’s uit het Huis van Afgevaardigden dinsdag een motie van afkeuring indienen om te verzekeren dat er onverwijld verantwoording wordt afgelegd voor de gebeurtenissen van 6 januari”, schrijft de Republikein uit New York in zijn brief.

De Democraten in het Huis van Afgevaardigden zien Trump het liefst nog voor het einde van zijn ambtstermijn volgende week vertrekken. Over een resolutie waarin vicepresident Mike Pence wordt opgeroepen president Trump af te zetten door gebruik te maken van het 25e amendement wordt dinsdag waarschijnlijk al gestemd.

Pence en een deel van het kabinet kunnen Trump op die manier relatief snel uit het Witte Huis krijgen als zij vinden dat de president zijn taken niet meer kan uitvoeren. Als de resolutie wordt aangenomen wil Huisvoorzitter Nancy Pelosi dat Pence binnen 24 uur met een reactie komt of hij gehoor gaat geven aan de oproep. Dat zal waarschijnlijk niet het geval zijn.

Impeachment

Daarom hebben de Democraten ook al de eerste stappen gezet voor een nieuwe afzettingsprocedure tegen Trump. Maar die weg bewandelen neemt meer tijd in beslag en daarvoor zal ook de steun nodig zijn van twee derde van de Senaat.

De Democraten willen Trump, wiens ambtstermijn volgende week woensdag afloopt, vroegtijdig uit het Witte Huis hebben vanwege de rellen in en rond het Capitool van vorige week. Daarbij vielen vijf doden, onder wie een agent, en tientallen gewonden.