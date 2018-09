Hek met 'liefdessloten' valt van brug Parijs

De Pont des Arts, een van de bruggen over de Seine in Parijs, is zondag enige uren afgesloten geweest, nadat een metalen rooster met 'liefdessloten' van het gevaarte was gevallen. Sinds een jaar of 5 laten veel verliefde stelletjes hangsloten, vaak met hun namen erin gegraveerd, op de brug achter als symbool van hun duurzame liefde en gooien de sleutels in de rivier.