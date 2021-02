Oud-minister De Block tikt vrolijke arts op de vingers na vaccinatie: ’Vernederend’

„Yes! Binnenkort meer vrijheid”, schreef psychiater Caroline Depuydt woensdag op Twitter. In een volgend bericht verduidelijkte ze nog dat ze zich in afwachting van groepsimmuniteit gewoon zoals iedereen aan de regels blijft houden.

En toch kwam anderhalve dag later de ietwat ’bizarre’ reactie van Open Vld-Kamerfractieleider De Block, zo beschrijft Het Nieuwsblad. „U werd prioritair gevaccineerd om patiënten te kunnen helpen, niet om te dansen”, aldus De Block – die zelf 25 jaar huisarts was.

De betreffende tweet is inmiddels verwijderd. Ⓒ Twitter

De arts kwam in het geweer: „Als ik spreek over meer vrijheid, dan spreek ik over vrijheid voor alle Belgen dankzij vaccinatie en groepsimmuniteit. Uw opmerking is onnodig kwetsend en vernederend. Ik dank er u dus niet voor, nadat ik me al maanden en maanden tomeloos inzet.”

Ruzie om emoji

Toch was ook daarmee voor De Block de kous nog niet af. Het probleem zat hem blijkbaar in de emoji’s die de arts had gebruikt. Een dansend ventje, een vrolijk gezichtje, een zon. „Ik zag een dansende man in de zon”, aldus De Block nog. En ook nadat de dokter nogmaals opsomt hoe ze dit jaar meer dan haar deel gedaan heeft, krijgt ze van De Block het verwijt dat haar boodschap „een fout signaal” gaf. Het is onduidelijk waarom ze tegen deze arts zo van leer trok.

Honderden andere Twitteraars reageerden vol ongeloof. Uiteindelijk gaf De Block toe dat ze de boodschap verkeerd geïnterpreteerd had.