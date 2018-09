Guus Meeuwis geniet in Eindhoven

Wat hem opvalt is dat de sfeer zo ontspannen is, nu het podium wordt gebouwd, de eerste stadionrepetities worden gehouden en alles in gereedheid wordt gebracht voor Groots met een Zachte G 2014. ,,Niemand lijkt zich druk te maken, ik zie alleen maar lachende gezichten. En er wordt écht hard gewerkt hoor, Maar net als ieder jaar blijkt alles weer tot in de puntjes verzorgd."

Aanwezig

,,'Groots' begint te leven zodra we het stadion in gaan", aldus de Brabander. Wie je ook spreekt onder zijn personeel, ze beginnen er allemaal over dat de zanger altijd aanwezig is. ,,Er zijn altijd wel vragen of verzoeken, maar primair ben ik er om te voelen wat we aan het doen zijn. En dit zijn mensen die aan míjn droom bouwen hè. Al zit ik maar aan de puzzles die we onlangs kregen van voorgaande podia hier: als er wat te doen is wil ik er bij zijn."

Nederland-Spanje

Op vrijdag 13 juni begint het spektakel dit jaar. Meteen met als cadeautje de WK-wedstrijd Nederland-Spanje. Waar hij zich drukker om maakt? ,,Om Oranje", bekent hij. ,,Daar heb ik geen invloed op. Als er tijdens 'Groots' wat gebeurt dan kan ik reageren. Verder maak ik me geen zorgen om het voetbal. Van nauwelijks verwachtingen merk ik dat ik ons inmiddels al niet meer kansloos acht in Brazilië. Zelfs niet tegen Spanje. Misschien zijn ze moe na een lang seizoen?"

Het WK klinkt hoe dan ook door in Eindhoven. ,,Vooral rondom het stadion", aldus Meeuwis. ,,Het Plein van de Hemelse Voorpret wordt een klein stukje Rio dit jaar. Strand, cocktails; ik vind het het leukst aangeklede horecaplein dat we hebben gehad."

Zorgen

Of zich nog zorgen maakt richting de Groots-concerten? ,,Eigenlijk alleen over het weer. En de vooruitzichten zijn vooralsnog goed, dus ook daar lig ik niet wakker van. Dat doe ik sowieso niet snel. Maar vooralsnog kan ik er gelukkig ook enorm van genieten. Ik loop hier in Eindhoven met een grote glimlach rond."