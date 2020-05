Regen verhelpt de droogte niet

Volgens de natuurorganisaties is het nooit eerder gebeurd dat extreme droogte drie jaar achter elkaar voorkomt. De al zwaar bedreigde weidevogels en hun kuikens hebben grote moeite om in de uitgedroogde grond aan voedsel te komen. Beschermde natuurgebieden, met name in het oosten en zuiden van het land, leiden nu al onder een watertekort dat gewoonlijk pas in de loop van de zomer voorkomt.

De organisaties willen een permanent sproeiverbod in een zone rondom natuurgebieden. Ook moeten provincies het gebruik van grondwater voor beregening aan strenge banden leggen. In Noord-Brabant geldt al een verbod op het beregenen met grondwater tot 1 juni. Alleen voor het allerdroogste deel van de provincie geldt de komende week een uitzondering om blijvende schade aan grasland en sportvelden te voorkomen, aldus de waterschappen.

Door de droogte is de waterstand in de grote rivieren ook laag. Rijkswaterstaat verwacht de komende dagen slechts een lichte toename. Waterschap Rivierenland heeft om die reden gemaal de Pannerling aangepast, wat in gewone jaren pas in de loop van de zomer gebeurt. Het gemaal zorgt ervoor dat er voldoende water door de Linge blijft stromen. De Linge voorziet de hele Betuwe van water.

In het westen van het land zorgt de lage waterstand op de rivieren voor verzilting. Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard heeft daarom deze week via de Bergsluis in Rotterdam extra zoet water ingelaten. In De Geer bij Wilnis is een schot geplaatst om te voorkomen dat brak water naar de Vinkeveense Plassen stroomt.