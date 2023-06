Postbezorger nog maar 2 dagen in dienst en vergeet handrem: volle bestelbus kukelt in sloot

Doetinchem - Hij was nog maar twee dagen in dienst, maar maakte dinsdag een pijnlijk beginnersfoutje. Een kersverse pakketbezorger vergat in Doetinchem de bestelbus op de handrem te zetten. Vervolgens kukelde de volledige bus, inclusief de pakketjes, de sloot in.