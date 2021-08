Code geel wegens dichte mist in delen Nederland

Dichte mist hangt om de molens van Kinderdijk tijdens zonsopgang. Ⓒ ANP/HH

DE BILT - In delen van Nederland is woensdagochtend code geel van kracht omdat er plaatselijk sprake is van dichte mist, meldt het KNMI. De waarschuwing geldt niet in het zuiden en noordwesten van het land.