Enorme file op A9 bij Schiphol door storing in brug, politie leidt verkeer spookrijdend terug

De brug wilde niet meer zakken, waardoor zich snel een enorme file vormde op de A9. Rijkswaterstaat meldde even voor 15:00 uur dat het brugdeel van de Schipholbrug inmiddels naar beneden is gezakt, maar de slagbomen nog niet kunnen worden geopend. De Landelijke Eenheid van de politie wordt ingezet om het verkeer terug te leiden via Amstelveen.

Automobilisten die in de file staan maken er het beste van. Sommigen slaan snacks en drinken in bij een nabijgelegen tankstation. Het is nog onbekend hoelang de herstelwerkzaamheden gaan duren.

Rijkswaterstaat adviseert verkeer richting Utrecht om ter hoogte van knooppunt Badhoevedorp de borden Amsterdam te volgen en om te rijden via de A4, de A10 en de A2.