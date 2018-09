Circa 20 Nigeriaanse vrouwen ontvoerd

Circa twee maanden geleden ontvoerden strijders van de islamitische terreurbeweging Boko Haram tweehonderd schoolmeisjes in Chibok. Het is niet bekend of Boko Haram ook achter de ontvoering van dit pinksterweekend zit.

Het Nigeriaanse leger meldde maandag dat het dit weekend in het noordoosten van het land circa vijftig strijders van Boko Haram heeft gedood. Volgens een legerwoordvoerder liepen de militanten in de deelstaat Borno in een hinderlaag van de militairen. Vier soldaten raakten gewond. De woordvoerder meldde dat het leger circa 30 geweren, tientallen handgranaten en zeven machinegeweren heeft buitgemaakt.