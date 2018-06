Olie uit chipsfabriek stroomt Rijn in

Brandweerlieden in Duitsland proberen de verdere verspreiding van een oliespoor in de Rijn te voorkomen. Ongeveer 10.000 liter hete frituurolie stroomde zondagavond uit een aardappelchipsfabriek in Frankenthal in de deelstaat Rijnland-Palts de rivier in. De oorzaak was waarschijnlijk een technisch defect.