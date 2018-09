Geschorste ambtenaar weer aan de slag

Dat meldt RTV Drenthe. Koerts is teamleider van de afdeling Wegen en Kanalen op het provinciehuis in Assen én vicefractievoorzitter van de PvdA in de gemeente Midden-Drenthe. Hij zou via de telefoon met anderen gesproken hebben over het fraudeonderzoek, waarmee hij volgens de provincie het onderzoek als leidinggevende in gevaar heeft gebracht. Koerts heeft zelf tegengesproken dat hij veelvuldig informatie deelde met anderen.

Opmerkelijk is dat Koerts zelf aanstuurde op het fraudeonderzoek. Hij had aangekaart dat een aantal ambtenaren van buitendienst gekapt hout doorverkochten en zonder toestemming van de provincie spullen zouden gebruiken. Drie ambtenaren én Koerts werden geschorst.

Een van de ambtenaren heeft op zijn beurt een procedure aangespannen tegen de provincie omdat het recherchebureau omstreden onderzoeksmethoden gebruikte in het fraudeonderzoek.