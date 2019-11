Holland Casino blijft voorlopig staatsbedrijf

Dat zegt minister Dekker (Rechtsbescherming) tegenover de Tweede Kamer. Eerder trok de minister een voorstel om Holland Casino te privatiseren terug, omdat daar geen meerderheid voor was in de Eerste Kamer. Toen kondigde hij nog aan met een nieuw plan te komen. „Met dat voorstel gaan we niet door. Wellicht in de toekomst, dat wordt overgelaten aan een volgend kabinet.”

De VVD-bewindsman blijft van mening dat het een goed idee is om vestigingen van het casino te verkopen aan marktpartijen. „Wij vinden het eigenlijk wezensvreemd dat de overheid over een casino gaat. Dat is geen kerntaak.”

In mei trok Dekker zijn voorstel in de Eerste Kamer in, toen zei hij mogelijk nog met een nieuw privatiseringsplan terug te komen.

In de Eerste Kamer wordt veel waarde gehecht aan de rol van het staatsbedrijf bij het tegengaan van gokverslaving, bleek in februari bij behandeling in de senaat. Ook zou de toekomst van het staatsbedrijf nog onvoldoende zijn gegarandeerd.

Een nieuwe wet die online gokken mogelijk maakt, haalde het in februari wel in de Eerste Kamer. Daarmee verandert er in korte tijd al zoveel in het goklandschap in Nederland, dat veel senatoren liever nog even wachten met de privatisering van Holland Casino. Dat betekent in de praktijk dat Holland Casino niet meer tijdens deze kabinetsperiode de gang naar de vrije markt zal maken.

Holland Casino is uitbater van veertien casino's die samen meer dan een miljoen bezoekers per jaar trekken. Het bedrijf treft inmiddels voorbereidingen om ook via internet klanten te trekken. Daarbij mikt de onderneming op een van de vergunningen voor het online aanbieden van kansspelen in Nederland, die vanaf 2020 onder strikte voorwaarden worden verleend.