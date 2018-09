Adidas boekt verkooprecord shirts Mannschaft

De meeste shirts zullen vooral over de toonbank gaan in de VS, Brazilië en China maar ook in Japan en Mexico is de belangstelling groot. ,,Het aantal fans van de Duitse voetbalploeg in het buitenland is groot en blijft groeien'', aldus de topman.

Hainer liet zich ook uit over de discussie over het WK in 2022, dat na omkoping van FIFA-bestuurders zou zijn toegewezen aan Qatar. Als het aan hoofdsponsor Adidas ligt, wordt die toewijzing ingetrokken en wordt het toernooi gespeeld in de Verenigde Staten waar voetbal en de lokale competitie steeds populairder worden.